Frédéric de Brem fonde sa société après son départ de Schroders

Adrien Paredes-Vanheule

La société de gestion alternative brésilienne Patria Investments va former une co-entreprise avec le conglomérat financier Bancolombia. Concrètement, cette entité gérera un véhicule d’investissement immobilier avec environ un milliard de dollars d’encours sous gestion. Il s’agira du deuxième plus gros fonds du marché colombien. Cette co-entreprise sera détenue à 51% par Patria et 49% par Bancolombia. Un communiqué précise que Patria déploiera du capital sur plusieurs années afin de soutenir les opérations de la co-entreprise et investira dans le fonds immobilier et d’autres fonds à venir portant sur d’autres clases d’actifs. La transaction devrait être clôturée durant le troisième trimestre 2023. Patria gère plus de 27 milliards de dollars.