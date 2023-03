FNZ acquiert la société de services aux fonds Ifsam

La consolidation du secteur des services aux fonds d’investissement et gestionnaires d’actifs se poursuit. FNZ, un fournisseur de services et de plateformes d’investissement en gestion de patrimoine, a annoncé, ce mercredi, l’acquisition d’International Fund Services & Asset Management (Ifsam), une société de services aux fonds établie au Luxembourg. Ifsam travaille pour près de 300 sociétés de gestion et une trentaine de distributeurs. L’entreprise commercialise entre autres des services de dépositaire et d’exécution d’ordres aux fonds de ces sociétés. Cette acquisition doit encore être validée par le régulateur des marchés financiers luxembourgeois CSSF. FNZ entend faire du Luxembourg « son centre d’excellence pour la distribution de fonds et les services de dépositaireen Europe», indique un communiqué de la société, qui administre 1.500 milliards de dollars d’encours. A l’instar d’autres acteurs comme Apex Group, FNZ fait partie des grands consolidateurs du secteur des services aux fonds et aux gestionnaires d’actifs. En janvier, la firme a acquis Fondsdepot Bank, une plateforme allemande de négociation et de conservation de titres pour fonds d’investissement. Un marché où elle était implantée depuis l’acquisition de la plateforme ebase en 2019. Mi-janvier, FNZ a également racheté YieldX, qui fournit des solutions d’indexation directe en marque blanche sur la gestion obligataire. En 2022, FNZ avait acquis deux sociétés suisses- la wealthtech Diamos et la firme technologique spécialisée sur les banques privées New Access – ainsi qu’une plateforme sud-africaine de services aux gestionnaires d’actifs et de fortune Silica. En outre, la société avait réalisé des investissements dans d’autres sociétés de l’écosystème des services aux fonds et tissé divers partenariats dont un avec Clearstream. FNZ a été fondé en 2003 en Nouvelle-Zélande par Adrian Durham, un ancien de Credit Suisse NZ devenu First Capital NZ par la suite. L’entreprise travaille avec plus de 8.000 sociétés impliquées dans la gestion de patrimoine dont Barclays, Vanguard ou encore BNP Paribas Cardif. La croissance de la firme est soutenue par plusieurs institutionnels dont la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ), le fonds souverain singapourien Temasek ou encore le Canadien CPP Investments.