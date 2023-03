Fitch Ratings place la note IDR d’UBS sous surveillance négative

La société d’assurance caution Parnasse Garanties, filiale commune de la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique et de MGEN, a indiqué mardi avoir obtenu la note A1 avec perspectives stables de la part de Moody’s. «Parnasse Garanties maintiendra un profil financier robuste et notamment des réserves financières importantes qui lui permettrons de résister à une éventuelle détérioration du marché. Son profil de risque devrait par ailleurs demeurer globalement stable», a expliqué l’agence de notation américaine. Cette note «confirme Parnasse Garanties comme acteur principal sur le marché de la caution du crédit immobilier en France, au service des projets des agents de la fonction publique, sociétaires ou adhérents de ses maisons mères, la CASDEN et MGEN», a commenté dans un communiqué Malika Meriech, directrice générale de Parnasse Garanties