Financière Arbevel compte lancer un nouveau fonds de dette privée

Pour sa première grande conférence clientèle de rentrée depuis février 2020, Arbevel a annoncé, ce jeudi à février, le lancement au deuxième trimestre de cette année d’un nouveau fonds de dette privée. Comme le premier, il sera dédié au financement des PME françaises et classé article 8 selon la nomenclature européenne sur la publication des informations extra-financières (SFDR). La taille cible est de 100 millions d’euros pour une période d’appel de fonds et d’investissements sur 3 ans. La maturité moyenne sera de huit ans, avec un rendement cible de 8% par an. Le premier fonds sur cette classe d’actifs, «Arbevel Dette Privée PME», avait été lancé en mars 2020, au moment du Covid et bénéficiait du programme de garantie du Fonds européen d’investissement (FEI). Structuré dans un fonds professionnel spécialisé (FPS), il représente un encours de 82 millions d’euros et aurait affiché un rendement de +4% en 2022. Il est classé article 6 selon la nomenclature SFDR.