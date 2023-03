Euronext offre 5,5Md€ pour racheter Allfunds Group

L’opérateur boursier européen Euronext a annoncé mercredi avoir soumis une offre indicative pour racheter Allfunds Group et être en «discussions actives» avec les principaux actionnaires de la plateforme de distribution de fonds à ce sujet. Dans un communiqué distinct, Allfunds a précisé que cette offre, d’un montant de de 8,75 euros par action, se composait de 5,69 euros en numéraire et de 0,04059 nouvelle action Euronext par titre Allfunds. Cette offre valorise Allfunds à 5,5 milliards d’euros, selon les calculs de l’agence Agefi-Dow Jones. Allfunds a indiqué que Euronext l’avait informé avoir engagé des discussions avec la société d’investissement américaine Hellman & Friedman et la banque française BNP Paribas, qui détiennent conjointement 46,4% du capital social d’Allfunds, afin d’obtenir leur soutien à l’offre. «Le conseil d’administration d’Allfunds Group évalue actuellement le projet d’offre», a souligné Allfunds qui ne participe pas aux discussions en cours. «Il n’existe aucune certitude quant à la réalisation d’une transaction ou aux conditions dans lesquelles une telle transaction pourrait avoir lieu», a précisé la société. Après ces annonces, le titre Allfunds bondit de 17,9% à 8,65 euros à la Bourse d’Amsterdam, faisant ressortir une capitalisation boursière de 5,7 milliards d’euros. De son côté, le titre Euronext chute de 7,2% à 71,34 euros.