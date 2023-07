Eurizon Capital lance un fonds de dette privée aux PME en Italie

Eurizon Capital Real Asset, la société de gestion d’Eurizon Capital spécialisée dans les actifs réels, lance son premier fonds de dette privée à destination des PME et des moyennes capitalisations. Destiné aux investisseurs institutionnels, le véhicule se fixe un objectif de levée de 150 millions d’euros. Il comprendra «une quote-part directe de la banque» italienne Intesa Sanpaolo, maison-mère du gestionnaire d’actifs, selon un communiqué publié ce 24 juillet.

«La private debt est un compartiment en forte croissance au niveau international, et a récolté en 2022 en Italie 3,2 milliards d’euros d’investissements, un montant en hausse de 45% par rapport à l’année précédente», indique le communiqué du groupe. Les fonds de dette privée bénéficient depuis un an à la fois de la hausse des taux et du retrait des banques sur le marché des leveraged loans - les financements aux entreprises endettées de catégorie spéculative.

10 milliards d’euros d’encours

Le lancement du fonds s’inscrit dans le plan stratégique 2022-2025 de la banque, qui vise des synergies entre la gestion d’actifs, la banque d’investissement (IMI) et les réseaux bancaires (Banca dei Territori) du groupe en Italie. Le véhicule sera ainsi investi pour moitié afin de financer des entreprises italiennes clientes des réseaux d’Intesa Sanpaolo.

A fin mars, Eurizon Capital Real Asset gérait 10 milliards d’euros d’investissements en non coté. Lancée en 2019, la société «est le fruit d’un partenariat avec Intesa Sanpaolo Vita, la compagnie d’assurances de notre groupe, et Poste Italiane, expliquait Saverio Perissinotto, directeur général d’Eurizon Capital, dans le magazine L’Agefi alpha d’avril 2023. Ces deux partenaires détiennent chacun 40 % du capital. Eurizon en possède le solde, avec des actions privilégiées et 51 % des droits de vote.»