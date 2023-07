Egamo, potentiellement mis en vente par Vyv, intéresserait plusieurs candidats

Le groupe Vyv, qui rassemble notamment Harmonie Mutuelle et la MGEN, cherche un repreneur pour sa filiale de gestion d’actifs Egamo, selon Les Echos et News Asset Pro. Les Echos indiquent qu’au moins cinq candidats se sont manifestés ces derniers jours. Il s’agit d’Amundi, filiale du Crédit Agricole, Ostrum AM (groupe BPCE), Groupama AM, Ofi Invest (groupe Aéma) et Sienna IM (propriété du holding belge GBL et qui a racheté récemment la gestion d’actifs de Malakoff Humanis).

Egamo, qui est une ancienne filiale de la MGEN, gère environ 16 milliards d’euros pour un résultat opérationnel (Ebitda) compris entre 1 et 2 millions d’euros par an, selon une source citée par Les Echos. Elle vaudrait entre 8 et 10 fois l’Ebitda. Dans un entretien vidéo à News Asset Pro, le patron d’OFI Invest, Jean-Pierre Grimaud, n’a pas caché qu’Egamo intéressait le groupe et qu’elle était «une entreprise qui mérite d'être regardée avec attention». Le groupe Ofi détenait 20% du capital par le passé, avant que les liens de se soient dessérés quand Aéme a fusionné Abeille Asset Management (ex-Aviva Ainvestors) dans le sillage du rachat d’Aviva France, devenu Abeille Assurances. Postée sur Linkedin, cette vidéo a été «likée» par Adrien Couret, le directeur général d’Aéma.