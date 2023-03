EFG AM ne fait pas partie des principaux porteurs d’obligations AT1 de Credit Suisse

La société de gestion EFG AM nous a signalé une erreur dans les données de Morningstar que nous avons publiées dans un article portant sur les principales expositions de fonds aux obligations AT1 de Credit Suisse.

Contrairement à ce qui a été écrit dans l’article «Invesco, Pimco et GAM parmi les plus gros détenteurs d’obligations AT1 de Credit Suisse», le fonds cité à maturité 2023 de la gamme New Capital Wealthy Nations détient des titres de créances subordonnés de catégorie Tier 2 de Credit Suisse, et non AT1, nous a indiqué EFG AM. La priorité de remboursement des obligations Tier 2 est supérieure aux AT1. La société a précisé avoir contacté Morningstar, qui a reconnu son erreur.

A lire aussi: