Edmond de Rothschild REIM nomme une nouvelle dirigeante en France

Edmond de Rothschild REIM a annoncé la promotion de Kristelle Wauters, directrice générale immobilier, en tant que présidente du directoire en France depuis janvier dernier. Elle remplace François Grandvoinnet, qui a occupé ce poste pendant ces trois dernières années. Au sein de ce poste, Kristelle Wauters sera chargée du développement des stratégies existantes ainsi que la direction du lancement des nouveaux fonds. Edmond de Rothschild REIM privilégiera des fonds ou de portefeuilles ayant des approches «valeur ajoutée» ou «rendement élevé» pour le marché français ainsi qu’au niveau pan-européen. Kristelle Wauters travaille chez Edmond de Rothschild REIM comme directrice depuis 2021, où elle était chargée des investissements et du développement de l’offre de la plateforme immobilière française du groupe. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice des opérations immobilières en charge de la direction commerciale, de l’asset management et de la direction technique chez Foncière Mercialys de 2019 à 2021. Elle a également travaillé chez Aviva Investors Real Estate France depuis 2012 comme directrice des investissements en Europe continentale et des développements tertiaires, avant d’être promue au poste de directrice générale déléguée en 2016. Elle a démarré sa carrière chez DTZ Asset Management en finance, investissement puis asset management pour le compte de fonds opportunistes et value-added avant de rejoindre Constructa Asset Management comme directrice des investissements. Edmond de Rothschild REIM France comptait 6 milliards d’euros gérés sur les 13 milliards d’euros au niveau européen au 31 décembre 2022.