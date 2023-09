DWS amende la politique ESG d’un fonds à 7,7 milliards d’euros d’encours

DWS, société de gestion du groupe financier allemand Deutsche Bank, a procédé à des modifications dans sa politique concernant les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise d’un de ses fonds phares.

Le fonds DWS ESG Akkumula, qui gérait 7,7 milliards d’euros d’encours fin août, a ainsi vu sa politique ESG être renforcée ce vendredi 15 septembre par une mise à jour des approches d’évaluations ESG et l’ajout de nouveaux filtres d’exclusion, selon une lettre aux porteurs de parts consultée par L’Agefi.

Le prospectus du fonds indique désormais qu’au moins 75 % de la valeur du fonds doivent être investis dans des actifs qui répondent à des normes ESG. Les 25% restants peuvent être investis dans des actifs qui ne sont pas évalués par la base de données ESG interne de DWS ou pour lesquels il n’existe pas de couverture complète des données ESG. « Dans le cadre de ce quota, il est toléré d’investir jusqu'à 20 % de la valeur du fonds commun de placement OPCVM dans des investissements pour lesquels il n’existe pas de couverture complète des données concernant les approches d'évaluation ESG et les exclusions. Cette tolérance ne s’applique pas à l'évaluation des normes, c’est-à-dire que les entreprises doivent appliquer les procédures de bonne gouvernance », explique DWS.

Données

DWS utilise une base de données ESG interne pour déterminer ce qui est ESG ou non. Cette base utilise les données de plusieurs fournisseurs de données ESG, des sources publiques et des évaluations internes. Une note de « A » à « F » est ensuite attribué à chaque émetteur, « A » étant la note la plus élevée et « F » la plus basse.

Chaque titre est ensuite évalué à travers différentes approches : évaluation des risques climatiques et de transition, évaluation des normes par rapport aux standards internationaux par exemple dans le monde du travail, évaluation de la qualité ESG (best-in-class), évaluation d’exclusion pour les secteurs controversés et armes controversées, évaluation des parts de fonds. Les entreprises notées F sont systématiquement exclues.

Filtres

DWS a aussi ajouté à la politique ESG du fonds ESG Akkumula trois filtres d’exclusion supplémentaires qui sont autant d’approches d’évaluation nouvelles pour le fonds. Le premier s’appuie sur Freedom House, une organisation non gouvernementale qui classe les pays en fonction de leur degré de liberté politico-civile. Ainsi, sur la base du statut Freedom House, les États qualifiés de « non libres » par Freedom House sont exclus du fonds. Le deuxième filtre est une évaluation des titres selon le Pacte mondial des Nations unies (UN Global Compact). Les entreprises directement impliquées dans une ou plusieurs controverses très graves et non résolues concernant les principes du Pacte mondial des Nations Unies sont exclues.

Enfin, le troisième filtre porte sur les investissements dans des obligations d’émetteurs exclus. Ces investissements peuvent être autorisés s’ils remplissent deux conditions. D’une part, que ces obligations soient conformes aux principes de l’ICMA en matière d’obligations vertes (green bonds), d’obligations sociales (social bonds) ou d’obligations durables (sustainability bonds). D’autre part, DWS vérifiera si le niveau minimum défini de critères ESG est réalisé en ce qui concerne l’émetteur de l’obligation.