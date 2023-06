Dossier GAM/Liontrust : la Commission des OPA suisse rejette un recours du camp de Xavier Niel

Première bataille perdue pour Xavier Niel et ses partenaires dans le dossier GAM. La Commission des OPA (Copa) a publié ce 7 juin une décision de rejet d’un recours déposé par Rock Investment, une société détenue par le magnat français des télécoms, mettant en cause certains éléments du deal entre le repreneur Liontrust AM et GAM.

La partie requérante estimait notamment illégale l’autorisation donnée à Liontrust de subordonner son offre d’achat de GAM à la vente effective de sa branche Fund Management Services (FMS). La Copa a toutefois démontré que cette condition était admissible au regard de la pratique des OPA suisses, en expliquant notamment qu’une telle condition était « également dans l’intérêt - indirect - des actionnaires de la société cible », et que l’impossibilité d’intégrer une telle condition dans les termes de l’échange « pourrait non seulement entraver la volonté d’un fournisseur de faire une offre, mais aussi conduire à une réduction du risque pour le prix maximum offert ».

Parmi les autres griefs, Rock Investment déclarait entre autres « qu’il est impossible pour un tiers d'évaluer si la condition de règlement FMS a été remplie car la condition de règlement FMS est vague et les contrats FMS qu’elle couvre sont mal définis ». La Copa a rejeté cette interprétation, en expliquant que « la condition de règlement FMS tant le processus de règlement que les contrats FMS concernés par celui-ci sont suffisamment clairement décrits ou définis ».

Le groupe d’actionnaires autour de Xavier Niel s’est démarqué de l’offre de Liontrust AM en expliquant au marché que GAM avait plus de valeur que le prix offert par l’acquéreur, et que le Fund Management Services avait toute sa part dans son projet de redressement de la société de gestion suisse. Après l’échec de cette manche judiciaire, il va devoir convaincre un tiers des actionnaires pour faire échouer l’offre de Liontrust et potentiellement apparaitre comme un recours.

