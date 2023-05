DLPK entre au capital de Warold Brokerage Services

DLPK met un pied dans le Grand-Duché. Actuellement à la tête de compagnies comme Nortia, Tailor AM et Nexo Capital, le groupe a annoncé une prise de participation – à hauteur de 35% - de la société luxembourgeoise Warold Brokerage Services. Le groupe français et la structure de courtage comptent ainsi cibler une clientèle européenne fortunée et s’imposer sur le marché de l’épargne et de la prévoyance.

Cette prise de participation vient marquer dans le marbre la volonté de DLPK de se développer sur les marchés internationaux. Le courtier luxembourgeois qui a connu une période de croissance ces dernières années s’est alors présenté comme un candidat idéal. «L’association stratégique avec le groupe DLPK permettra à Warold de capter de manière optimale les fortes opportunités de développement, tout en continuant d’offrir un service de qualité à ses clients et partenaires comme les banques privées, asset managers et compagnies d’assurance», peut-on lire dans une note du groupe.

Détenu majoritairement par ses dirigeants-fondateurs et soutenu par le fonds d’investissement BlackFin Capital Partners, le groupe DLPK affiche aujourd’hui un encours de 10,6 milliards d’euros d’encours sur son activité épargne. La branche gestion d’actifs et prévoyance représentent, quant à elles, 1,5 milliard d’euros d’encours chacune.