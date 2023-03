Départ du directeur mondial du développement stratégique de FundRock

FundRock vient de perdre Paul Spendiff, son directeur mondial du développement stratégique, chargé du pilotage de la croissance et des modèles opérationnels. Il va rejoindre Ocorian, un fournisseur de services et solutions aux fonds, en tant que directeur du développement commercial pour les fonds mondiaux. Il jouera un rôle clé lors de l’expansion de l’activité d’Ocorian, selon un communiqué de presse. Paul Spendiff travaillait chez FundRock depuis 2018, d’abord comme directeur commercial du groupe au sein du département marketing et services clients. Il a été promu à son poste actuel en 2022. Il est également managing director du bureau londonien.