DCM Systematic Advisors lance un fonds d’arbitrage de convertibles

La société de gestion quantitative genevoise DCM Systematic Advisors lance DCM RAIF - Solken Convertible Arbitrage, un fonds dont l’objectif est de saisir les opportunités d’arbitrage sur le marché des obligations convertibles en utilisant des techniques discrétionnaires et quantitatives. Le fonds est géré par Alexis Martin et Romain Cosandey, qui se sont spécialisés dans l’arbitrage de convertibles. Ils ont rejoint DCM en 2022 après avoir cofondé Solken Quantitative Research. «Le niveau de valorisation structurellement faible de la classe d’actifs, l’environnement actuel de volatilité accrue et un accroissement prévisible des nouvelles émissions constituent un contexte d’entrée idéal pour les obligations convertibles, tout en couvrant les risques associés aux marchés des actions et des obligations», souligne un communiqué. DCM a été créée en 2014 par ses trois dirigeants actuels (Anthony Dearden, Jérôme Callut et Gaëtan Maraite) qui exerçaient précédemment dans des responsabilités séniors chez Bluecrest Capital Management et dans le Groupe Pictet.