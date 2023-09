Dans le bureau de… François-Xavier Gennetais

ABN Amro Investment Solutions vient de s’installer au 119 boulevard Haussmann à Paris, dans l’immeuble Baron. L’immeuble est détenu par Lazard Frères Banque, qui y avait son ancien siège, et vient d’être totalement réhabilité. L’équipe de 80 à 90 personnes s’y est installée début septembre 2023, avec une logique de flex office sur sa cinquantaine de postes de travail compris dans les deux open spaces. Les collaborateurs du spécialiste des solutions de gestion en architecture ouverte et de la multigestion à la vingtaine de milliards d’euros sous gestion sont en effet régulièrement chez des gérants pour mener des due diligence et apprécient cette généralisation du travail flexible qui favorise les mélanges et les échanges dans l’équipe. Même le dirigeant est nomade, il s’installe où il trouve de la place sur les postes ergonomiques.

« Le cadre de travail offre une ambiance calme et feutrée, avec une belle hauteur sous plafond et de beaux volumes : nous avons le meilleur de l’haussmannien aux nouvelles normes énergétiques », apprécie François-Xavier Gennetais. L’immeuble bénéficie en effet de plusieurs certifications de haute qualité environnementale et d’autres sont en cours d’obtention. Les bureaux et les salles de réunion font la part belle au bois clair pour une ambiance scandinave. L’immeuble ne comporte pas de parking pour les voitures mais un garage à vélos et des vestiaires. Il accueille en sous-sol une cafétéria, le Patio, éclairée par un puits de lumière venant de la cour intérieure et où la diététique des petits plats est paraît-il soignée. Il est aussi possible de s’y installer pour travailler avec toute la connectique nécessaire.

ABN Amro IS va pouvoir réunir ses équipes dans les prochaines semaines dans ses bureaux neufs pour travailler sur les nouvelles stratégies à développer en 2024 afin de répondre aux besoins de sa clientèle privée et institutionnelle. « Nous préparons le lancement de nouvelles stratégies de gestion pour enrichir notre gamme et répondre aux besoins de nos clients (principalement en fonds de fonds et en gestion mandat, également en conseil en investissement). Nous poursuivons le développement de nos autres activités comme celles d’outsourced CIO », révèle François-Xavier Gennetais. Pour avoir une boutique bien achalandée sur les grands boulevards.