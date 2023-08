Daniel Och s’oppose à la vente de Sculptor à Rithm

Daniel Och, le fondateur de Sculptor Capital Management et l’un de ses principaux actionnaires, s’oppose à la vente de la société de hedge funds à Rithm Capital pour 639 millions de dollars, estimant que l’opération sous-valorise l’entreprise, rapporte le Financial Times. L’investisseur, qui détient 12,5 % dans Sculptor, anciennement connu sous le nom d’Och-Ziff Capital Management, a rendu sa position publique dans une lettre envoyée au conseil d’administration, mercredi. Daniel Och révèle que d’autres candidats au rachat ont été exclus alors qu’ils voulaient faire une offre plus important que celle de Rithm, de 11,15 dollars par action A. Cela représente une prime de 18 % sur le cours de clôture avant l’annonce de l’opération, mais c’est bien inférieur à la valorisation de 12 milliards de dollars lors de l’introduction en Bourse d’Och-Ziff Capital Managemnet en 2007.

