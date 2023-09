Crystal rebaptise sa société de gestion sous le nom de Zenith AM

Le groupe de gestion de patrimoine et d’actifs Crystal a annoncé l'établissement de Zenith Investment Solutions, une gamme de produits et de solutions d’investissement destinés aux conseillers de gestion en patrimoine. Les activités de Zenith Investment Solutions sont regroupées au sein de trois pôles : Zenith AM, qui est le nouveau nom de la société de gestion du groupe, WiseAM, aux encours d’environ 600 millions d’euros; Zenith Capital, l’activité de courtage en produits structurés; et Zenith Global Solutions, plateforme de sélection et de distribution des solutions d’investissement de Crystal. Un communiqué de Crystal indique Zenith AM développe actuellement une plateforme de gestion déléguée.

