Comment démontrer l’additionnalité de l’engagement ?

François Humbert, engagement lead manager chez Generali Investments La vague de l’impact dans l’ESG (environnement, social, gouvernance) fait évoluer les pratiques de l’exclusion vers l’engagement. Se pose donc la question de l’additionnalité de l’engagement : comment prouver que l’entreprise a changé à cause de l’institution financière ?

Chez Generali Insurance Asset Management (GIAM), nous proposons une piste : nous ne sommes en mesure de prouver l’additionnalité d’un engagement individuel ou collectif que si l’entreprise en question reconnaît formellement que c’est grâce à notre discussion qu’elle a changé sur un point précis.

Le premier pilier de notre approche est la préparation. Pour maximiser notre « retour sur engagement », nous concentrons nos ressources sur nos expositions significatives, ayant un risque ESG, avec une probabilité importante de succès de l’engagement. Ainsi nous avons voté et fait des recommandations de votes sur 1.700 assemblées générales en 2021, mais seulement 75 engagements dont 12 à impact.

Le deuxième pilier est la création d’une relation partenariale avec l’entreprise. Il nous faut d’abord dépasser le cercle vicieux historique qui lie entreprise et investisseurs : l’investisseur juge, l’entreprise présente une façade parfaite et donc l’investisseur se méfie. Le résultat de cette étape consiste en la définition d’un plan concerté avec l’entreprise.

Le troisième pilier est la création de coalition d’investisseurs. Nous n’utilisons cet outil qu’une fois que nous avons défini un cadre avec l’entreprise. Cela évite l’écueil du plus petit dénominateur commun, et prolonge la dynamique de collaboration qui facilite la reconnaissance de notre impact.

L’exemple de ČEZ

Nos relations de long terme avec l’entreprise tchèque ČEZ, producteur d’électricité (6e entreprise émettrice de CO2 à partir du charbon en Europe, source : Beyond Coal 2021), ont permis d’aboutir à une reconnaissance formelle de notre impact.

Nous avons engagé ČEZ depuis 2018. Les connaissances techniques de nos ingénieurs assureurs nous ont permis de gagner en crédibilité technique. En juillet 2019, nous avons présenté des attentes détaillées, particulièrement sur la sortie du charbon. En octobre 2019, ČEZ s’est engagé à réduire ses capacités de charbon de 6,2 GW en 2018 à 0,7GW en 2040. « Notre réunion de juillet avec Generali Investments nous a aidés à identifier la nécessité de publier le calendrier et les jalons du démantèlement des différentes centrales », nous a alors écrit Barbara Seidlova, responsable des relations investisseurs de ČEZ.

Dans un deuxième temps, en juin 2020, nous avons souligné à ČEZ l’importance de la validation de leur stratégie par les « Science Based Targets » (SBT) lors de l’assemblée générale. Nous avons également organisé un atelier de découverte entre ČEZ et CDP – qui coordonne les SBT –, suggérant à nos collègues investisseurs de Climate Action 100+ de nous joindre également. Enfin, en janvier 2022, nous avons rencontré Kateřina Bohuslavová, nouvelle responsable développement durable chez ČEZ, pour souligner à nouveau l’importance des SBT.

« Nous avons particulièrement apprécié nos discussions avec Generali Investments sur l’importance de fixer des objectifs de réduction des émissions conformément aux directives SBTi. Suite à l’annonce de notre stratégie accélérée, nous avons pu [...] soumettre nos objectifs de réduction carbone pour validation », nous a écrit Barbara Seidlova en mars 2022.

Le 23 juin dernier, ČEZ a annoncé publiquement avoir obtenu la validation Science Based Targets « well below 2°C by 2030 » pour sa stratégie climat à horizon 2030 (réduction d’intensité carbone de 0,38 tCO2 par MWh en 2018 à 0,16 en 2030). Même si nous sommes favorables à un alignement à 1,5°C, un tel résultat pour une entreprise ayant 4,8 GW de charbon en 2020 (8,1 GW en 2015 et une sortie maintenant prévue en 2038) et 37 % de charbon dans le mix énergétique est un excellent exemple pour tous les émetteurs dans les pays dont le mix énergétique dépend fortement du charbon. Connaissant les nombreuses contraintes géographiques en République Tchèque et compte tenu de la situation géopolitique, il convient de souligner l’importance de ce résultat.

Nous pensons chez GIAM que le métier de l’engagement est un nouveau métier en création dans la gestion d’actifs, il demande un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur alors que le mouvement historique d’analyse est inverse. Il demande des compétences de coordination interne et externe, de négociation, de création de partenariat qui sont nouvelles dans notre industrie. Ce métier est clairement amené à se développer, en synergie avec la gestion de portefeuille.