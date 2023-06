Cedrus & Partners lance son troisième millésime de Private Star Selection

Cedrus & Partners a annoncé ce 26 juin le lancement de son troisième fonds de fonds de private equity de la game Private Star Selection. Dénommé « Private Stars Selection III », ce fonds professionnel de capital investissement (FPCI) est géré par FundRock France AM. La stratégie d’investissement repose sur cinq thématiques : infrastructures, transition net zero, private equity secondaire, private equity régional et sectoriel, et private equity Mid Market US.

Le fonds est destiné aux investisseurs professionnels et avertis en France, ainsi qu’aux investisseurs professionnels au Luxembourg. Il est éligible au compte-titres et à l’assurance-vie luxembourgeoise.Le ticket d’entrée s'élève à 100.000 euros en France et 125.000 euros au Luxembourg. Les rachats sont bloqués durant la durée de vie du fonds, qui est portée à 10 ans, prorogeable trois fois un an. Le taux de rentabilité interne net de frais cible est de 11%.