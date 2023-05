Carmignac crée deux fonds d’arbitrage de fusions

La société de gestion Carmignac a annoncé ce 9 mai la création de deux fonds de merger arbitrage (arbitrage de fusions). Dénommés Carmignac Portfolio Merger Arbitrage et Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus, ces deux stratégies seront gérées par Fabienne Cretin-Fumeron et Stéphane Dieudonné, recrutés en février dernier en provenance de Candriam.

La première stratégie est plus défensive, avec une volatilité attendue entre 2% et 4%, tandis que la seconde visera une fourchette de 5-7%. Les deux fonds se limiteront aux marchés développés. Ils sont disponibles à la souscription pour les investisseurs institutionnels et particuliers en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, au Royaume-Uni, à Singapour, les Pays-Bas et en Suède.

A lire aussi:

« Nous sommes déterminés à offrir aux investisseurs en quête de diversification un accès aux classes d’actifs les plus attrayantes et différenciées. Grâce à ces fonds de merger arbitrage attractifs et non corrélés, les investisseurs bénéficieront de l’historique de performance et des capacités éprouvées de Fabienne et Stéphane en matière de gestion des risques », a déclaré Maxime Carmignac, directeur général de Carmignac UK et responsable du développement stratégique des produits chez Carmignac.

A lire aussi: