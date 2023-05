Capital Group noue un partenariat avec Gruppo Mediolanum

Capital Group a signé un partenariat avec Gruppo Mediolanum, rapporte Bluerating. A partir du mois de mai, les investisseurs italiens auront la possibilité d’accéder à trois stratégies de Capital Group via les contrats d’assurance vie My Life de Mediolanum Vita, distribués par Banca Mediolanum. Les fonds concernés sont Capital Group American Balanced Fund, un fonds multi-asset de 201,2 milliards de dollars d’actifs, Capital Groupe Capital Income Builder, une stratégie diversifiée mondiale de plus de 100 milliards de dollars, et Capital Groupe New Perspective Fund, un fonds actions monde et flexible de 130 milliards de dollars.