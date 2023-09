Capital Four renforce son équipe new-yorkaise

Capital Four, boutique danoise spécialisée dans le crédit, vient de recruter trois professionnels à New York : Alex Basman, Jamie Burns et Rob Lasner. Le trio porte les effectifs de la société aux Etats-Unis à quatorze professionnels, dirigés par Jim Wiant, CEO, partenaire et gérant de Capital Four US.

Alex Basman rejoint Capital Four en tant qu’analyste. Il vient d’Allspring Global Investments où il était analyste senior. Jamie Burns arrive également en tant qu’analyste. Il travaillait auparavant chez Investcorp Credit Management. Enfin, Rob Lasner intègre Capital Four en tant que directeur des opérations et directeur de la compliance. Avant cela, il était responsable des opérations chez Inherent Group.

Capital Four gère 3 milliards de dollars d’actifs.