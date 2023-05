CaixaBank AM remanie son équipe d’architecture ouverte

La filiale de gestion d’actifs du groupe financier espagnol CaixaBank, CaixaBank Asset Management, a procédé à plusieurs changements au sein de son équipe d’architecture ouverte et de sélection de fonds indiciels cotés (ETF), rapportent le média Funds People et Bloomberg. Elena Ruiz Takata, responsable de la sélection de fonds de CaixaBank AM depuis 2017, prend les rênes de cette unité, succédant à Pablo Garcia. Ce dernier va diriger une nouvelle équipe qui contribuera à coordonner les nouveaux projets stratégiques de la société de gestion dans le domaine des investissements.

Au sein de l’unité d’architecture ouverte et de sélection d’ETF, les équipes de sélection de fonds multi-actifs et long-only sont fusionnées. La firme a nommé Antonia Conde à la tête de l’équipe rassemblée. Elle était précédemment responsable de la gestion d’actifs de Renta 4. CaixaBank AM a par ailleurs recruté Laura Lacalle au sein de son équipe d’investissements alternatifs, autre division de son unité d’architecture ouverte. Elle était jusqu’alors gérante de fonds sur une base discrétionnaire chez Sabadell Urquijo.