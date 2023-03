BNP Paribas Cardif change de directeur des réseaux CGP

Adrien Paredes-Vanheule

La société de gestion américaine BlackRock vient de nommer Grégoire Staub au poste de responsable des opérations en France, Belgique et au Luxembourg, selon un mémo interne. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril et succédera à Sébastien Herzog. Ce dernier a été promu responsable des opérations pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique sur le segment de la clientèle institutionnelle de BlackRock. Il basé à Paris.