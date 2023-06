BNP Paribas AM va liquider son fonds Europe émergente

BNP Paribas Asset Management va liquider le fonds Europe Emerging Equity le 3 juillet, après plus d’un an de suspension, rapporte Investment Week. Le fonds était gelé depuis le 1er mars, date de l’invasion russe de l’Ukraine et des sanctions qui ont suivi. Depuis le 28 février 2022, 26,4 % des actifs du fonds sont illiquides. Le fonds détenait 25,5 millions d’euros d’actifs sous gestion lorsqu’il a été suspendu, selon Morningstar.