BNP Paribas AM nomme son futur responsable des actions américaines

La société de gestion française BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé la nomination de Geoff Dailey au poste de responsable adjoint des actions américaines à compter du mois de février. Geoff Dailey deviendra ensuite responsable des actions américaines à la fin du mois de juin 2023, date à laquelle il supplantera Pamela Woo. Cette dernière prendra sa retraite après 30 ans de carrière dans la gestion d’actifs dont plus de 20 passés chez BNPP AM. Geoff Dailey est gérant de portefeuille senior sur les actions américaines depuis 2014. Il est le gérant principal de la stratégie de la firme sur les actions américaines de moyenne capitalisation et co-gérant de la stratégie sur les actions américaines de petite capitalisation. Geoff Dailey est également en charge des investissements dans les financières et l’immobilier. Avant de travailler chez BNPP AM, il a officié chez Amundi en tant que gérant de portefeuille associé et a fait partie de l'équipe de recherche actions d’Eaton Vance, où il s'était spécialisé sur les financières et l'énergie.