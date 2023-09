Blackstone rassemble ses activités crédit et assurance

Blackstone réunit ses activités de crédit aux entreprises, de financement basé sur les actifs et d’assurance au sein d’une département unique, Blackstone Credit & Insurance (BXCI). Le secteur du crédit et de l’assurance est celui qui connaît la croissance la plus rapide chez Blackstone : il a plus que doublé au cours des trois dernières années pour atteindre 295 milliards de dollars d’actifs sous gestion, note la société de gestion alternative.

La nouvelle structure accélérera encore cette croissance « en créant une expérience plus transparente pour les clients et les emprunteurs », explique un communiqué. BXCI offrira une solution unique pour les entreprises et les actifs, ainsi que pour les crédits privés, quelle que soit leur qualité.

Gilles Dellaert, responsable mondial de Blackstone Insurance, prendra la direction de BXCI. Dwight Scott, responsable mondial de Blackstone Credit, présidera la nouvelle structure. Il mettra l’accent sur la relation clients, les initiatives clés de croissance et continuera à renforcer la plateforme européenne de la société.