BlackRock veut ajouter une directrice au board de sa Sicav Global Funds

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a proposé la réélection des membres du conseil d’administration de sa Sicav luxembourgeoise BlackRock Global Funds (BGF) en vue de la prochaine assemblée générale annuelle de la Sicav prévue le 17 février prochain, selon un document consulté par NewsManagers. BlackRock propose ainsi de reconduire Denise Voss, Paul Freeman, Geoffrey Radcliffe, Davina Saint et Keith Saldanha à leurs postes d’administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Sicav en 2024 et d'élire également Bettina Mazzochi,responsable de l’activité iShares et Wealth de la société de gestion pour la région France-Belgique-Luxembourg, comme directrice de la Sicav. Aussi le gestionnaire américain souhaite-il ajouter une septième directrice en la personne de Vasiliki Pachatouridi, responsable de la stratégie obligataire d’iShares - l’activité de fonds indiciels de BlackRock - en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.