BlackRock se développe dans le non coté en Italie

BlackRock grandit en Italie, et s’étend aussi dans de nouveaux domaines, note Il Corriere della Serra. Le mois dernier, la société américaine, qui gère environ 100 milliards d’euros dans la Péninsule, est devenue membre de l’Aifi, l’association italienne des fonds de private equity et de venture capital, avec un objectif : se développer dans le non coté. « Nous avons rejoint l’Aifi parce que le non coté est stratégique pour BlackRock. Sur l’Italie, nous enregistrons l’intérêt de nos clients et nous avons augmenté considérablement notre présence ces deux dernières années », commente Giovanni Sandri, responsable de la division Europe du Sud de BlackRock depuis mai, interrogé par le quotidien italien.

La stratégie de BlackRock dans le monde et en Italie s’appuie sur trois piliers : les infrastructures d’énergie, la dette privée et le private equity. « Aujourd’hui, l’Europe est l’une des régions les plus importantes pour BlackRock, plus que les Etats-Unis, en termes de croissance », indique Giovanni Sandri. Le plan d’expansion dans le non coté concerne aussi cette région. Ce n’est pas un hasard si BlackRock a annoncé le rachat de Kreos Capital, société de dette privée. « Et ce ne sera pas la dernière », ajoute Giovanni Sandri.