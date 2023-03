BlackRock nomme une directrice pour Taïwan

La société de gestion américaine BlackRock vient de promouvoir Tiffany Hsieh, jusqu’ici directrice de la distribution en Chine, au poste de managing director et directrice de l’activité taïwanaise. Elle travaille chez BlackRock depuis 2009, d’abord comme directrice d’iShares à Taïwan, avant d’être promue à son poste dans l’équipe de distribution en 2012. Auparavant, elle a été directrice associée chargée des marchés de taux et matières premières (FICC - Fixed Income, Currencies and Commodities) chez Credit Agricole CIB entre 2006 et 2008. Au début de sa carrière, elle a travaillé au sein du département développement produit chez Fubon Financial de 2002 à 2006.