BlackRock et MFS s’opposent à la politique environnementale de Glencore

BlackRock et MFS Investment Management ont tous les deux voté contre le projet climat de Glencore lors de l’assemblée générale de la société suisse cette année, rapporte le Financial Times. Cela marque une rupture rare entre le groupe minier et deux de ses principaux actionnaires sur la politique environnementale. Nombre de grands actionnaires institutionnels ont soutenu le rapport climat de Glencore, qui a été approuvé à 70 %. Mais le vote « contre » a augmenté à 30 %, contre 24 % en 2022. BlackRock est le troisième plus gros actionnaire de Glencore, détenant 8,2 % de l’entreprise, tandis que MFS est le neuvième, avec une participation de 1,1 %. BlackRock a déclaré que des inquiétudes concernant « des incohérences » dans la stratégie de l’entreprise l’ont poussé à voter contre le plan climat.

