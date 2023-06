BlackRock et JPMorgan aident à créer la banque de reconstruction ukrainienne

BlackRock et JPMorgan Chase aident le gouvernement ukrainien à créer une banque de reconstruction pour diriger les capitaux publics d’amorçage dans des projets de reconstruction susceptibles d’attirer des centaines de milliards de dollars d’investissements privés, rapporte le Financial Times. Le «Ukraine Development Fund» ne devrait pas voir le jour avant la fin des hostilités avec la Russie. Mais les investisseurs en auront un avant-goût lors d’une conférence à Londres qui doit être coorganisée par les gouvernements britannique et ukrainien. Philipp Hildebrand, vice-président de BlackRock, y interviendra.