BFT IM lance un fonds à échéance

L'Agefi

Le gestionnaire actif Dorval AM a retenu une approche « active mais encadrée » pour son dernier fonds. Dorval Global Vision, véhicule d’actions internationales, s’articule autour de deux poches. La première, qui représente 60 % de l’allocation du portefeuille, est constituée d’un panier « cœur » qui réplique l’indice de référence MSCI Monde équipondéré, réduit à 200 valeurs par la technique de l’échantillonnage et en privilégiant les meilleures notes ESG issues du modèle propriétaire Dorval AM. Ce panier « cœur » équipondéré respecte la structure géographique et sectorielle de l’indice. La seconde poche (satellite), soit les 40 % restants du portefeuille, exprime des thèmes d’investissement « satellites » jugés porteurs par l’équipe de gestion. Ils sont déployés au travers de paniers d’actions de 20 à 60 valeurs en général, toujours équipondérées.