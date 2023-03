Baillie Gifford perd 14Md$ avec ses participations dans Tesla et Shopify

Tom Slater, gérant de l’un des fonds phare de Baillie Gifford, a reconnu que 2022 était «une année qui rend humble» après que la société de gestion a perdu plus de 14 milliards de dollars sur ses participations dans Tesla et Shopify, rapporte le Financial Times. Lors d’une conférence à Londres, il a déclaré que c’était une erreur de présumer que les changements des habitudes des consommateurs pendant la pandémie dureraient. Et ils ont été lents à reconnaître l’importance de l’effondrement des relations sino-américaines. La perte sur Tesla s’est montée à 8 milliards de dollars et celle sur Shopify à 6 milliards. Jusqu’en 2019, Baillie Gifford était le plus gros actionnaire de Tesla derrière Elon Musk, détenant environ 8 %. Depuis sa participation a été réduite à moins de 1 %. Baillie Gifford gère 228 milliards de livres.