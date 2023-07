Azimut collecte 3,7 milliards d’euros au premier semestre

Adrien Paredes-Vanheule

L’industrie des fonds brésiliens a observé des sorties nettes de 205 milliards de réals (38,3 milliards d’euros) sur le premier semestre 2023. Un événement rare selon les données d’Anbima, l’association brésilienne des entités financières et marchés de capitaux puisque c’est seulement la deuxième fois depuis 2002 que les fonds brésiliens sont en décollecte nette au premier semestre. L’association pointe l’aversion au risque des investisseurs ainsi que l’attrait pour les produits bancaires et de revenus défiscalisés. Néanmoins, les fonds brésiliens ont vu leur nombre progresser d’environ 2.000 nouveaux produits et leurs encours croître à 7.750 milliards de réals (1.450 milliards d’euros) sur la période, d’après Anbima.