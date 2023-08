Arrow Global prend la totalité du capital de Maslow

Arrow Global, société de gestion européenne dédiée au crédit et à l’immobilier, va acquérir la totalité de Maslow Capital, un fournisseur de finance pour le secteur immobilier. Cela fait suite à la prise d’une participation minoritaire en décembre 2021.

Fondée en 2009, Maslow Capital s’est développée dans l’origination, la souscription et la gestion de prêts immobiliers spécialisés allant de 10 millions à 300 millions de livres sterling.

En l’acquérant, Arrow Global renforce sa stratégie Lending Opportunities et complète ses activités d’investissement existantes dans le domaine du crédit opportuniste et de l’immobilier. La société possède 18 plateformes de gestion d’actifs et de services et gère environ 70 milliards d’euros d’actifs pour le compte de tiers.

Le rachat permet à Maslow Capital, qui restera sous la direction du président Marc Rose et du directeur général Ellis Sher, d'étendre sa portée opérationnelle à travers l’Europe en s’appuyant sur le réseau européen de gestion d’actifs et de services d’Arrow.