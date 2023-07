Apex Group rachète un fournisseur de services aux gérants et fonds immobiliers

La société de services aux fonds et gestionnaires d’actifs Apex Group a annoncé, lundi 10 juillet, l’acquisition de Retransform. Cette entité, détenue jusqu’alors par Annet, est un fournisseur de services et de solutions technologiques tant aux opérateurs immobiliers qu’aux fonds et gérants d’actifs immobiliers. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Retransform recense plus de 300 clients, propriétaires en cumulé de plus de deux milliards de mètres carrés. La société américaine déploie ses services en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Australie.

Dans le cadre de cette acquisition, Apex Group et Annet vont établir une co-entreprise afin de développer un logiciel d’analyse de données, de valorisation et de modélisation de jumeaux numériques (répliques numériques de propriétés) pour l’immobilier.

