Antoine Chapelle part chez MFEX

Antoine Chapelle a annoncé ce 4 avril rejoindre la plateforme de distribution de fonds MFEX comme responsable de la due diligence opérationnelle et de la due diligence des investissements. A lire aussi: Cette figure de la sélection de fonds française travaillait depuis dix ans aux côtés de Vladimir Danesi et Christian Bito, d’abord chez CBT Gestion, puis chez Swiss Life Banque Privée suite au rachat de la première société par la seconde. Il a créé en 2016 le New Financial Circle, une association qui réunit régulièrement les sélectionneurs de fonds dans un cadre informel.