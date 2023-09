Amundsen IM recrute un gérant

Adrien Paredes-Vanheule

Le groupe financier suisse UBS a annoncé, mardi 26 septembre, la signature d’un protocole d’accord sur une potentielle coopération avec la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC). Les deux entités vont explorer les possibilités d’une collaboration stratégique dans les domaines de la gestion d’actifs, la gestion de fortune, la banque d’investissement et la banque d’entreprise. La coopération concernera autant les activités domestiques des deux groupes en Chine que transfrontalières et ailleurs dans le monde. Elle couvrira le développement et la distribution de produits, la couverture clients, le trading sur les marchés financiers à l’international, le financement et l’investissement dans les entreprises, la recherche sur les marchés et l’industrie financière, les activités de dépositaire et des échanges d’expertises. Depuis le rachat de Credit Suisse, UBS figure au capital de ICBC Credit Suisse Asset Management Company, une joint-venture dont Credit Suisse détenait une part minoritaire de 20% précédemment.