Ambienta SGR se met au crédit

Le gérant d’actifs italien Ambienta SGR a annoncé ce 7 février le lancement de Ambienta Crédit, sa première stratégie en-dehors du private equity et des marchés actions. Le véhicule investira selon l’approche à impact et ESG maison, et sera classé« Article 9 » au sens de la classification SFDR. L'équipe de gestion créditest dirigée parRan Landmann, associé et directeur des investissements, avec le soutien deNishan Srinivasan, associé et responsable de l’origination. Ce dernier arrive de Credit Suisse, où il était codirecteur de l’origination à effet de levier.