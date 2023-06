Amber Capital noue un partenariat avec un TPM pour l’Europe Francophone

La société de gestion Amber Capital vient de mandater le tierce partie marketeur (TPM) Statère Conseil pour la représenter commercialement en Europe Francophone, a annoncé Frédéric Stouls, managing partner de la société française sur LinkedIn.

Fondée en 2005 par Joseph Oughourlian, Amber Capital est active dans l’event driven et le risk arbitrage. Elle est présente à Londres, Milan et New York. Statère Conseil représente déjà, de son côté, les sociétés de gestion VIA AM, Longchamp AM et Westbeck Capital.