Alma Capital lance un fonds en partenariat avec une société spécialisée dans le crédit asiatique

La société luxembourgeoise Alma Capital s’est associée avec la société de gestion asiatique Prudence pour lancer un fonds crédit Asie long/short sur sa plateforme de fonds Ucits.

Alma Platinum IV Prudence Asia Credit Fund est une version liquide et conforme au format Ucits de la stratégie phare de Prudence. Le fonds est classé article 8.

Le Alma Platinum IV Prudence Asia Credit Fund est investi dans un portefeuille d’obligations d’entreprises asiatiques avec une approche long/short. Son univers inclut des obligations asiatiques libellées en dollars et des obligations convertibles asiatiques.

Prudence est une société de gestion basée à Hong Kong et Singapour et spécialisée dans le crédit asiatique depuis sa création en 2008. Son équipe d’investissement est dirigée par ses cofondateurs Chad Liu et Linlin Ma. La société gère l’un des fonds crédit Asie long/short les plus anciens du secteur.

