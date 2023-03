Allfunds agrée de nouvelles sociétés de gestion en « sub-advisory »

Allfunds avance dans le déploiement de son activité de gestion déléguée B2B «sub-advisory» avec de nouvelles sociétés qui ont été agréées dans sa Sicav «Allsolutions», a appris Newsmanagers. Le groupe espagnol avait déjà sélectionné douze sociétés de gestion sur la plateforme en 2021. De nouveaux noms sont venus s’y ajouter ces derniers mois. Il s’agit des sociétés anglo-saxonnes Abrdn, BNY Mellon, Fisher, T Rowe Price, Muzinich, HSBC, Jupiter et Capital Group. On compte aussi un fonds de l’Allemand DWS, du japonais Nomura et un du Français Tobam. Ce dernier est enregistré dans la Sicav pour sa stratégie orientée sur la blockchain, mais uniquement sur la partie equity (sans la partie bitcoin). La liste des fonds officiellement agréés par le régulateur luxembourgeois dans la Sicav Allsolutions à fin janvier 2023 est la suivante : Nom du fonds Société de gestion ALL BNY MELLON MULTI ASSET AGGRESSIVE BNY Mellon ALL DWS EUROPEAN SMALL/MID CAP DWS ALL FISHER US SMALL CAP Fisher ALL T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND T Rowe Price ALL NOMURA JAPAN EQUITY ALL HSBC ASIA EX JAPAN EQUITY Nomura ALL JUPITER WORLD EQUITY Jupiter ALL AMUNDI US EQUITY CORE Amundi ALL BTG PACTUAL LATIN AMERICA EQUITY BTG Pactual ALL SARASIN RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY J.Safra Sarazin ALL MUZINICH GLOBAL HIGH YIELD BOND Muzinich ALL MFS EUROPE EQUITY CORE MFS Europe ALL CAPITAL GROUP US CORPORATE BOND Capital Group ALL ABERDEEN STANDARD INVESTMENT EMERGING MARKETS BLENDED Abrdn ALL ARISTOTLE US VALUE Aristotle ALL TOBAM GLOBAL BLOCKCHAIN EQUITY Tobam La Sicav doit compter à terme environ 30 fonds et mandats agréés. A noter que la Commission de surveillance du secteur financier (CCSF) met parfois un peu de temps à afficher les fonds agréés sur son site Internet, même si les dits fonds ont déjà été sélectionnés par Allfunds…