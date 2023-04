Algebris s’adjoint un spécialiste de l’énergie

Laurence Marchal

Nichola Pease va démissionner de son poste de présidente non exécutive du conseil d’administration de Jupiter pour « raisons personnelles ». En conséquence, David Cruickshank a été nommé président non exécutif et président du comité des nominations. L’intéressé est actuellement administrateur indépendant et non exécutif de la société et président du comité d’audit et des risques. Karl Sternberg sera président du comité d’audit et des risques par intérim et Roger Yates va rejoindre ce comité. Ces changements prennent effet immédiatement. Un processus pour identifier un président permanent du comité d’audit est lancé et la recherche d’un administrateur non exécutif va être menée, précise la société de gestion britannique.