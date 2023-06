Alberta IMC veut plus que doubler ses effectifs à Londres

Alberta Investment Management Company, l’une des principales sociétés de gestion canadiennes, a déclaré au Financial Times qu’elle prévoyait d’accroître ses effectifs à Londres pour passer de 30 personnes à 80 sur les prochaines années et d’investir des milliards au Royaume-Uni, y compris dans des projets liés à « la révolution industrielle verte ». Pour le directeur général Evan Siddall, une présence à Londres le rapproche à la fois de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, bien plus qu’une présence à New York. La société gère 120 milliards de dollars pour le fonds souverain d’Alberta et de fonds de pension.