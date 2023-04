Abrdn pourrait quitter l’organisation patronale CBI

Sky News a appris qu’abrdn songe à quitter l’organisation patronale britannique Confederation of British Industries (CBI), une fois que l’enquête interne pour allégation d’abus sexuels contre des salariés sera achevée. Sinon, la société de gestion qui fait partie du FTSE pourrait décider de ne pas renouveler son statut de membre lorsqu’il arrivera à échéance à la fin de cette année. Or, Brian McBride, le président de la CBI, est un administrateur non exécutif d’abrdn depuis 2020. Mais il doit démissionner lors de l’assemblée générale de la société le mois prochain. La CBI fait face à une grosse crise, alors que plusieurs salariés ont dénoncé des abus sexuels de la part de dirigeants de l’organisation patronale. Une femme a même porté plainte pour viol.

Schroders a d’ores et déjà quitté la CBI et Fidelity a décidé de ne pas renouveler son adhésion, selon Financial News.