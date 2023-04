Abrdn cherche une nouvelle solution pour son activité de private equity

Reuters affirme depuis plusieurs semaines que le gérant d’actifs Abrdn chercherait à vendre son activité de capital investissement afin de récupérer du cash et réduire ses coûts après plusieurs années de décollecte et une sortie temporaire l’an dernier du FTSE 100. Selon l’agence de presse, le gestionnaire aurait reçu une offre jugée insuffisante par Santander en février dernier (250 millions de livres) et chercherait, désormais, à vendre les entreprises en portefeuille par lots. L’activité représentait 12 milliards de livres à fin 2022. Abrdn serait conseillé par Rothschild & Co.