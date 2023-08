Axa IM Alts promeut trois personnes dans son activité immobilière

Axa IM Alts a annoncé trois nominations la semaine dernière dans son activité immobilière. Celle de Philippe Grasser, promu en tant que responsable des transactions immobilières en Europe. Celle de Ulf Bachmann, promu comme directeur général pour l’Allemagne et la création d’un nouveau poste pour Emilie Jaskula, devenue responsable mondiale des bureaux (Global Head of Offices).

Philippe Grasser prend la tête d’une division européenne qui a réalisé 30 milliards d’euros de transactions sur les trois dernières années. Basé à Francfort, il est placé sous la responsabilité de John O’Driscoll, Global Co-Head of Real Estate. Il avait rejoint Axa IM Alts en 2021.

Ulf Bachmann, arrivée chez Axa IM Alts en 2018, demeure Managing Director pour les activités allemandes en plus de ses nouvelles fonctions. Il est placé sous la responsabilité d’Isabelle Scemama et John O’Driscoll. L’activité immobilière d’Axa IM Alts pèse pour environ 13 milliards d’euros d’actifs divers en Allemagne et est dépeinte comme un des marchés prioritaires du groupe.

Enfin, dans ce poste nouveau de Global Head of Offices au sein de l’activité immobilière Asset Management, Emilie Jaskula devra piloter la stratégie globale concernant les bureaux, équivalente à 25 milliards d’euros en Europe. Son rôle sera notamment de répondre aux exigences croissantes des clients et de délivrer des cash flow solides à ses clients. Emilie Jaskula est entrée dans le groupe il y a une douzaine d’années et était récemment responsable de l’Asset Management pour la France. Elle est placée sous la responsabilité de John O’Driscoll. Sur la France, ses responsabilités seront reprises par son adjointe Anne-Sophie Humblot-Christophe.

Axa IM Alts est la division de gestion alternative d’Axa IM. Elle gère environ 185 milliards d’euros, dont 91 milliards en immobilier.