Aviva Investors prend une participation dans Innovo Renewables

Aviva Investors a pris une participation de 35% dans la société italienne de projets renouvelables, Innovo Renewables. La participation pourra être portée à 50% au cours des deux prochaines années. Innovo Renewables planifie des projets dans le solaire, l’éolien et le stockage pour les cinq prochaines années pour plus de 2,8 gigawatts de production, en Italie, Grande-Bretagne et Espagne. L’entreprise prévoit de s’étendre à d’autres pays européens et de passer du statut de développeur de projets d'énergies renouvelables à celui de plateforme indépendante de production d'électricité en Europe.

« Nous avons de fortes ambitions pour développer notre portefeuille d’infrastructures en actions, que nous considérons comme un élément important dans les objectifs de croissance et de durabilité à long terme de notre activité d’actifs réels. Surtout, cet accord nous permet d’investir dans la plateforme Innovo dans son ensemble, plutôt que dans un actif spécifique. Cette approche représente l’avenir de l’investissement dans les infrastructures, en créant de multiples sources de revenus et en offrant à notre programme d’investissements dans les infrastructures la possibilité de changer de taille et d’un potentiel de croissance », déclare Darryl Murphy, directeur des infrastructures chez Aviva Investors.