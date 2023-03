L’Allemagne renonce à son projet de constituer des réserves nationales stratégiques de charbon, ont indiqué mardi à Reuters des sources industrielles et gouvernementales. Ce projet n’est plus une priorité pour le ministère allemand de l’Economie, qui a procédé à des consultations sur le sujet. Ce projet visait à constituer des réserves pour garantir l’approvisionnement du pays en charbon pendant 90 jours. Les sources ont expliqué que l’Allemagne, le plus gros importateur de charbon au sein de l’Union européenne (UE), pourrait suffisamment s’approvisionner en charbon sur le marché mondial même dans le cadre de l’embargo sur les importations en provenance de Russie décidé mi-avril.